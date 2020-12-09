Kelebek hastalığı nedir? Epidermolizis Bülloza belirtileri neler?

Kelebek hastalığı ya da tıp dilinde Sistemik Lupus Eritematozus romatizmal bir hastalıktır.

Yüzde kelebek tarzında kırmızı döküntüyle neden olduğundan halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinir.

Vücutta enfeksiyon ve yaralara yol açabilir.

Lupus hastalığı vücutta otoimmün olarak tabir edilen hücreleri yabancı madde olarak algılayar. Bağışıklık sisteminin vücut dokularına zarar vermesiyle ortaya çıkan bu hastalık ölümcüldür.

Kelebek hastalığının en belirgin bulguları el, ayak, bacak, yemek borusu, ağız içi gibi vücudun çeşitli bölgelerinde görülen içi su dolu kabarcıklardır.

Genetik olan hastalık doğumdan hemen sonra ya da bebeklikte de görülür. bu hastalık, Her ırk ve cinsiyette aynı sıklıkta görülür.



Nedeni bilinmeyen Lupus Eritematozus hastalığının kesin bir tedavisi yoktur. Ancak hem ağrıları azaltmak hem de kabarcıkların enfeksiyondan korunmasını önlemek için dikkat edilmesi gereken bir çok durum söz konusudur.





Kelebek hastalığı üç ana gruba ayrılır.

Epidermolizis Bülloza SimplexEpidermolizis Bülloza JunctionalDistrofik Epidermolizis Bülloza



Genellikle doğumda veya hemen sonrasında ortaya çıkar. Derinin en dış tabakasında oluşan kabarcıklar çoğunlukla avuç içleri ve ayaklarda görülür. Kabarcıklar çoğunlukla yara izi bırakmadan iyileşir.



Kelebek hastalığının nadir görülen bu türünde kabarcıklar genellikle daha yoğundur. Şiddetli ve ağrılı seyreden kabarcıklar bebeklik döneminde başlar ve yüz, gövde, bacaklarda oluşur. Kabarcıklar iyileşirken arkada yara izi bırakır.



Cilt katmanlarının gerektiği gibi birbirine yapışmamasından kaynaklı oluşan Distrofik EB, kelebek hastalığı bulunan kişilerin yaklaşık %20’sinde görülür. Cilt tabakalarını bir arada tutan kollajenin yokluğu ya da işlevini görmemesi durumunda vücudun geniş bir bölgesinde kabarcıklar oluşur. Diş çürümesi, tırnak kaybı, parmaklarda yapışma ve gözde iltihaba neden olabilen bu türde, yemek borusu da etkilenebilir. Distrofik EB hastalarında skuamöz hücreli karsinom adı verilen agresif türde cilt kanseri gelişme riski yüksektir.



Kelebek hastalığı belirtileri, hastalığın türüne ve kişiye göre değişiklik gösterir. Hastalığın en yaygın görülen belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

Kolay yaralanan cilt

Ağız içinde, boğazda, ellerde ve ayak tabanlarında içi sıvı dolu kabartılar

Kalınlaşmış tırnaklar ve deri

Diş çürüğü ve zayıf diş minesi

Yüzün bazı bölgelerinde kırmızı döküntüler



Kelebek hastalığının kesin bir tedavisi yoktur.

İlerleyici olması sebebiyle hayati tehlike oluşturabilen kelebek hastalığında dikkat etmesi gereken noktalar bulunur.

* Deride mikrop üremesine izin vermemek için kabarcık oluşabilecek alanlar ve yaralar temiz tutulmalı, gerekli durumlarda enfeksiyon kapmaması için antibiyotikli kremler kullanılmalıdır.

* Bül gelişimleri, steril iğneler ile en uygun medikal koşullarda boşaltılır. Sıvıyı dışarı boşaltmak için baskı uygulanamayan durumlarda şırınga kullanılabilir.

* Bülün boşaltımından sonra pansuman yapılmalı ve steril yara örtüleri kullanılmalıdır. Ancak örtülerin ve sargıların ciltte baskı yapmamasına dikkat edilmelidir.

* Yaygın büllere sahip hastaların; çocuk hastalıkları, plastik cerrahi, yanık ünitesi veya dermatoloji servislerinde tedavi edilmesi ve gözetim altında olması gerekir.

* Evde uygulanacak ilaç, gazlı bez sarımı, banyo, krem ve merhem konularında hasta yakınlarının eğitim alması gerekir.

* Hastaların sert zeminde yatmamasına ve oturmamasına dikkat edilmelidir.

* Dar ve lastikli giysiler bülleri arttıracağı için tercih edilmemelidir. Pamuklu, bol ve hassas ciltler için üretilen kıyafetler kullanılmalıdır.

* Büllerin yemek borusunda oluşumunu engellemek için hastanın yumuşak yemekler yemesi gerekir.

* Çarpma ve vurmalara karşı hasta ve ailesi uyarılmalıdır. Hastanın yaşam alanı buna göre düzenlenmelidir.

* Ani ısı değişikliği olan ve aşırı sıcak ortamlardan uzak durulmalıdır.

* Cilt üzerine parfüm sıkılmamalıdır.

* Yaraların iyileşme sürecinde vücudun kalori ve proteine ihtiyacı vardır. Hastanın beslenmesine dikkat edilmelidir.

* Ağız ve diş bakımı için sıklıkla kontrole gidilmeli, yumuşak diş fırçaları kullanılmalıdır.

* Göz ve göz kapağında enfeksiyonlar oluşabileceği için, bu durumda gözün rahatlatılması adına göz damlaları kullanılabilir. Göz yaşı kanallarında oluşabilecek tıkanmalar ya da göz kapağındaki sorunlarda cerrahi müdahale yapılabilir.

* Yemek borusu daralmış ya da tıkanmış hastalara ameliyat gerekebilir.

* Ellerdeki yapışıklıklar için cerrahi tedaviye başvurulabilir.

* Cerrahi tedavi, deri kanseri gelişen hastalarda da uygulanır. Bazı operasyonlarda yapay deri kullanılabilir.

