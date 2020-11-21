Kekiğin yağını çıkarıp dünyaya satıyor!

Kekiğe olan ilgi son yıllarda arttı. Pandemi dönemiyle birlikte Türkiye'de ciddi yatırımlar yapılmaya başlandı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi devam ederken, virüsten korunmak için gıda takviyelerine de talep artıyor. Kekik bitkisindeki faydalı yağlardan oluşan bileşenler bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Kekikten yağ üreten CARMED İlaç firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Can, Anadolu topraklarında kekik ve lavanta gibi bitkilerin bulunduğuna işaret ederek, “Bu bitkilerden çıkan yağlar ve elementlerle bütün hastalıklarla baş edilebileceğini öğrendim. Bu yağlar birçok hastalığa iyi geldi. Ekibimizde çok sayıda profesör, kimyacı ve eczacı bulunuyor. Çok ciddi bir Ar-Ge çalışması yaptık. Üretilen ve esansiyel yağlardan oluşan ürünlerimiz bulunuyor. Türkiye’deki yatırımlarımız 5 milyon dolara ulaştı. Yurtdışında sadece pazarlamayla ilgili yatırımlar yapmaktayız. Amacımız tüm dünyaya ulaşmaktır. Tüm Anadolu endemik bitkilerle dolu, bunları dünya pazarlarına sunmamız gerekiyor. Bu yağların içindeki faydalı elementleri alıyoruz" ifadelerini kullandı.

