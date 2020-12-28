Kedi otunun faydaları ne? Uykusuzluğa iyi gelen çayı nasıl hazırlanır?

Kedi otu geleneksel tıpta çok önemli bir yeri olan ve binlerce yıldır şifacılar tarafından kullanılan derde deva bir bitkidir.

Çiçekleri parfüm yapımında kullanılırken kökleri topraksı ve yoğun bir kokuya, rahatlatan bir etkiye sahiptir.

Baş ve kas ağrısına iyi geldiği gibi menopoz, adet öncesi sendromlar için de tavsiye edilmektedir.

Uykusuzluk çekenler için yatmadan yarım saat önce içilmesi tavsiye edilmiştir.

Kedi otu kendine özgü ‘valarenik asit’ ve ‘isovalerik asit’ adlı bileşenleri içerir ve bol miktarda antioksidan barındırır.

Araştırmalar 2 hafta boyunca düzenli aralıklarla tüketilen kediotu ekstresinin etkili olduğunu göstermiştir.

Valerenik asit: Beyindeki GABA reseptörlerini etkileyerek, stres, korku ve kaygıyı önler. Anksiyolitik (kaygı ve korku giderici) ilaç gibi etki edebilir.İzovalerik asit: İstemsiz kas kasılmalarını önler.Linarin: Uyku artırıcı etkisi olan antioksidan bir flavanondur.Hesperidin: Genellikle narenciyelerde bulunan birleşimin yatıştırıcı etkileri olduğu düşünülmektedir.İridoidler: (Valepotriatlar ve türevleri) sakinleştirici etkileri vardır.

Alkaloidler: aktinidin, katinin, sintanin, valerinin ve valerinİridoitler: isovaltrate ve valtrateSeskiterpenes: (uçucu yağda), valerinik, hidroksvalerenik ve asetoksvalerenik asitFlavanonlar: metilapigenin

* Doğal ağrı kesici özelliği taşır.

* Kalp sağlığını korur

* Hipertansiyona iyi gelir.

* Sakinleşmeyi sağlar ve ruhsal rahatlamaya neden olur.

* Uyku yapar, uyku kalitesini arttırır, derin uyku geçişinde etkilidir.

* Fiziksel ve psikolojik strese yardımcı olur.

* Düzenli olarak kullanılması durumunda anksiyete bozukluğu ya da obsesif kompulsif bozukluk gibi rahatsızlıkları azaltır.

* Adet ağrısını ve adet öncesi sendromu hafifletir.

* Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna iyi gelir.

* Huzursuz bacak sendromu için de birebirdir.

* Yapılan araştırmalarda kedi otu ekstraktının Parkinson hastalığının belirtilerini azaltmaya yardımcı olduğu belirtilmiştir.

İki çay kaşığı kediotu kökü, 2 bardak su, 1 tatlı kaşığı şeker veya bal

Yapılışı: Kaynama noktasına yakın kediotu kökünü suya ekleyin (sıcaklık besin değerini seyrelteceğinden 80 – 85 dereceyi geçmemesi önemlidir), besin maddelerinin suya karışması için 30 dk. demlemeye bırakın. Çay çok acı olabileceğinden balla tatlandırın.

