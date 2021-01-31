Kâbe kutsalımızdır



Karamollaoğlu, “İnanan insanların kıblesi ve en mukaddes değerlerinden birisi olan Kâbe-i Muazzama’ya karşı yapılan ahlaksızlığı kabul etmemiz mümkün değildir. Değerlerimize saygısızlığı fikir özgürlüğü olarak göremeyiz, bu sebeple bu çirkin provokasyonu esefle kınıyorum” sözlerini kullandı.

