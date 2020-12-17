Kazanılmış hakları heba etmeyin

Milli Eğitim Bakanlığı’nın pedagojik formasyon eğitimini kaldırması ve formasyon sertifikasının artık lisansüstü eğitimle elde edinilebilecek olması en çok ilahiyat fakültelerini etkileyecek. İlahiyatlardan pedagojik formasyonun esirgenmesi ve mevcut uygulamaların gerisine düşülmesi ile kazanılmış haklar ve yeniden alınmış haklar sıfırlanmış olacak. MEB’e geri adım atma çağrısı yapan ilahiyat fakültesi öğrencileri ise durumun adaletsizliğin, haksızlığın ve yolda bırakılmışlığın göstergesi olduğunu ifade etti.

Ülkemizdeki üniversitelerin eğitim fakültesi dışındaki birimlerinden mezun olan ve öğretmen olmak isteyen kişiler, pedagojik formasyon eğitimini tamamlamalarının ardından öğretmenlik görevine atanabiliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim Terbiye Kurulu, geçen aylarda almış olduğu karar ile üniversitelerde formasyon uygulamasını kaldırdı. Bu bağlamda geçen aylarda açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pedagojik formasyon eğitiminin yerine lisansüstü düzeyde ‘Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı’nın getirileceğini duyurdu.



MEB’in almış olduğu kararın ardından çok sayıdaki öğretmen adayı sürecin nasıl işleyeceğini merak ederken konuya ilişkin detaylar büyük ölçüde netleşti. Buna göre MEB’in atmış olduğu adımla birlikte formasyon sertifikasının artık lisansüstü eğitim ile edinilebileceği ifade ediliyor. Konuya ilişkin olarak açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Burhanettin Dönmez, “Formasyon kalktı, bundan sonra öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans (ÖMB-TZYL) programları açılacak. Adaylardan bu belgeler istenecek.” dedi.



Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı’nın Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzalı pedagojik formasyon konulu resmi yazıda şu ifadeler yer aldı: “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslerin belirlenmesine ilişkin iş ve işlemler ilgi karar ve eki çizelge doğrultusunda yürütülmektedir. Bakanlığımız 2023 eğitim vizyon belgesinde, sertifikaya dayalı pedagojik formasyon uygulaması kaldırılarak yerine lisansüstü düzeyde programların açılması hedefine yer verilmiştir. Bu bağlamda ilgi karar eki çizelgede yer alan bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu iş birliği ile açılan açılacak olan ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisansı ya da pedagojik formasyon programı / pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarı ile tamamlayanlar ifadesi, ilgi karar doğrultusunda değiştirilmiş olup yükseköğretim kurumları tarafından sertifika düzeyinde yürütülen pedagojik formasyon sertifika eğitimi, ilgi karardaki geçerliliğini yitirmiştir.”



Milli Eğitim Bakanlığı’nın formasyon uygulamasını kaldırması yönündeki kararı ilahiyat fakültelerini de etkiledi. Hâlihazırda hazırlık eğitimiyle birlikte beş yıl olan eğitim süreci, alınan karar sonucunda formasyon almak isteyenler için altı yıla çıkacak. Pedagojik formasyon uygulamasının Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kaldırılması sonrası ilahiyat fakültesi mensupları söz konusu duruma tepki gösterdi. Özellikle sosyal medyada duruma ilişkin olarak çok sayıda paylaşımda bulunulurken vatandaşlar, MEB’in geri adım atmasını talep etti. “#ilahiyat6yil” etiketi ile birlikte görüşlerini dile getiren sosyal medya kullanıcılarının bazı paylaşımları şu şekilde:

•İlahiyat okuyanların bütün ömür boyunca yapması gereken sadece okumak. 6 yıl üniversite oku, 2 yıl KPSS çalış. Söyle bana koca bir ömür nasıl geçer.

•Bu adaletsizliğin haksızlığın yolda bırakılmışlığın resmidir.

•Gün geçmiyor ki değişiklik olmadan uyanalım. Olur mu böyle şey?



Pedagojik formasyon uygulamasına dair Milli Eğitim Bakanlığı’nın adımının ardından Millî Gazete’ye açıklamalarda bulunan bir ilahiyat fakültesi mensupları, söz konusu kararın ilahiyat fakülteleri için çok kötü olduğunu ifade etti. İlahiyat fakültesi mensupları, MEB’in almış olduğu kararın ardından öğrenim süresinin altı yıla çıkacağını söyledi. Formasyon konusunda ilahiyat fakülteleri ile fen-edebiyat fakültelerinin eşdeğer olamayacağı da kaydedilirken gazetemize konuşan ilahiyat fakültesi mensupları, “Fen-edebiyat fakültelerindeki bölümlerin öğretmenlik karşılığı eğitim fakültelerinde var. Ancak ilköğretim ve ortaöğretimdeki zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersi, İHL meslek dersleri ve seçmeli din eğitimi derslerinin öğretmenleri sadece ilahiyat fakültesinde yetişiyor. Eğitim fakültelerinde bu alanlara öğretmen yetiştiren program/bölüm yok. Ayrıca fen-edebiyat, mühendislik vb. okullar ile eğitim ve ilahiyat fakültesi dışındaki yükseköğretim kurumları pedagoji dersleri ve pedagoji formasyonu açısından da eşit görülemez. Zira eğitim ve ilahiyat fakültelerinde pedagoji dersleri okutulmakta ve pedagoji formasyonu verilmekte, diplomalarında da bu açıkça belirtilmektedir; diğerlerindeyse bu dersler yok. Dolayısıyla İlahiyat fakülteleri diğer programların değil eğitim fakültelerinin benzeridir, paydaşıdır” ifadelerini kullandı.



İlahiyat fakültesi mensuplarının MEB’e yönelik tepkileri çok sayıda husus içerirken bu noktalardan biri de kazanılmış hakların yitirilecek olmasına dair. Bu bağlamda gazetemize konuşan ilahiyat fakültesi mensupları, “İlahiyatlardan pedagojik formasyonun esirgenmesi ve mevcut uygulamaların gerisine düşülmesi ile kazanılmış haklar ve hem de yeniden alınmış haklar imha edilmiş, sıfırlanmış olacak. Doğal olarak yapılacak her türlü itiraz hem MEB’i hem de YÖK’ü zora sokacak.” diye konuştu. Öte yandan karardan geri adım atılmaması halinde 2027’ye dek sürebilecek bir tartışmanın da fitili ateşlenmiş olacak. Zira kararın gereği geçmişe doğru yürütülemeyeceğine göre, sistem ilk olarak 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilahiyat fakültesine başlayacak öğrenciler için uygulamaya konacak. Söz konusu öğrenciler hazırlık eğitimi görmese dahi 2024-2025’te mezun olacak. 2025-2026 döneminde ise MEB ve YÖK’ün belirlediği 6 eğitim fakültesinin birinden tezsiz yüksek lisans eğitimi alacak kişiler en erken 2027-2028 döneminde öğretmenlik atamasına katılabilecek.

