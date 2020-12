Kazancı yüksek, güzel bir gelecek, köpek eğitmenliği mesleği

Büyük ölçüde gözleme, araştırmaya, keşfetmeye, deneyimlemeye dayanan bilgi dağarcığı ile yapılan, heyecanı ile dikkat çeken bir meslek dalıdır. Son dönemde taleplerden kaynaklı artış gösteren eğitmenlik ve online köpek eğitmenliği ilgi ve merak uyandıran bir iş kolu haline gelmiştir. Köpek eğitmenlerine duyulan ihtiyaç ve gösterilen yoğun talep elbette rekabet ortamını, eğitim imkanlarını ve ücretleri de yakından etkiliyor. Süreçleri, kazançları ve teknik bilgileri anlatan https://www.kopekler.com sitesinde ki Köpek Eğitmenliği” makalesi yer alıyor. Yazımıza geçmeden önce kritik detaylar var, bir göz atın. Siteden aldığımız kısa bir bölüm; “Dünyada en prestijli meslek grubundan sayılan köpek eğitmenliği için ülkemizde de parlayan bir meslek dalı olarak yerini almaya başlamış bulunmakta. Hayvan seven biriyseniz kazancı yüksek, güzel bir gelecek sizi bekliyor.” Siteye göz attıysanız makalemize devam edelim, bilginize ve yeteneklerinize güvenmeniz halinde sürekli olarak pazarı genişleyen bir iş kolu. Hızla yükselen bir iş dünyasına girmeye hazır olun.



Köpeklerin cinse göre tipik davranışlarını ilgili pratikler ve egzersizler doğrultusunda öğrenme kabiliyetine dönüştürmeye, yani köpekleri sabır, tutarlılık ve iletişimin gücü sayesinde istenen becerilerle donatmaya köpek eğitmenliği diyoruz. Sözlü veya sözlü olmayan iletişim şekilleri ile yönlendirilebilen köpekler, sahiplerine kolay bakım, itaat ve insancıllığı bir arada sunarak, köpek eğitmenliğinin adeta şaşkınlık veren bir sihirbazlık olduğunun en iyi kanıtını oluşturuyor.

Son zamanların en çok rağbet gören ve popülerliği gün geçtikçe daha da artan serbest mesleklerin başında gelen köpek eğitmenliği hem bir kurum bünyesinde hem de bağımsız / freelance çalışma sistemi ile yapılabiliyor. Köpek eğitmenliği yapan kişinin davranış düzeltmeden itaat sağlamaya, terapiden gösteri hazırlığına kadar köpeklerin eğitimine ilişkin her dalda yetkinliği bulunuyor ve istenen dalda uzman olabilme imkanı mesleği bir kere daha cazip hale getiriyor.



Pek çok kişinin hayali kendi kendinin patronu olmak, ancak bu istek büyük yatırımları, sıfırdan başlayan uzun eğitimleri veya riskleri koşulsuz kabul etmeyi gerektirdiğinden büyük bir çoğunluk için yalnızca bir hayal olarak kalıyor, en azından köpek eğitmenliği kariyerinin sunduğu avantajlarla ve eğlenceyle dolu dünyayı henüz keşfetmemiş olanlar için. Tabi bu sizin için hazırladığımız araştırma yazısında tek olmazsa olmazı Kopekler.com makalesinde de yazıldığı üzere ilk önce hayvan sevgisi.

Dileyenlere kulüp veya eğitim merkezi benzeri kurumlarda düzenli bir işin güven veren ortamının konforunu, dileyenlere ise çalışma saatlerini ve ücretlerini kendisinin belirlediği, yani tipik şekilde kendinin kendisinin patronu olduğu bir freelance çalışma sistemini tercih edebilme imkanı tanıyan köpek eğitmenliği kariyeri, sadık kalınması zorunlu prosedürlerin aksine her an esneyebilen ve herhangi bir üst merci onayı olmaksızın rahat bir çalışma şekli vaat eden nadir meslek dalları arasında yer alıyor.



Günümüzde köpeklerin gündelik hayatın içerisinde her zamankinden daha fazla yer aldığını inkar edemeyiz. Ancak köpek beslemenin veya yetiştirmenin yaygınlaşması, herkesin köpek eğitimini doğru şekilde verecek bilgi ve donanıma sahip olduğu anlamına gelmiyor ve köpeklerin kendine has var olma, iletişim kurma şeklini doğru şekilde yorumlayarak yönlendirecek uzmanlara duyulan ihtiyaç tam bu noktada doğuyor.

Binlerce insanın köpekleri ailesine dahil etmesine rağmen aslında pek azının gerçekten köpek yetiştirmeye ve eğitmeye hakim olması başlangıçta kötü bir haber gibi görünebilir, ancak bu sayede köpek eğitmenliği gibi farklı ve yenilikçi bir iş alanının yoğun talepler aldığı görülebilir. Şu an yalnızca ülkemizde değil, tüm dünya genelinde en yoğun talep alan meslek dallarından biri olan köpek eğitmenliği evcil hayvanlar sektörünün adeta parlamasını sağladı, diyebiliriz. Uzmanlar tarafından köpeklerin başı çektiği evcil hayvanların üretim ve eğitimine ilişkin hizmetlerin önümüzdeki 4 sene içerisinde %11 oranında büyüyecek olduğunun hesaplanması da bu yoğun talebin iyi bir kanıtı.

Köpek eğitmenliği geçtiğimiz yıllarda daha çok tecrübe veya staj yoluyla öğrenilen, bu nedenle personel yetiştirmeye açık bir kurumla irtibatı zorunlu kılan bir iş olarak var olurken, artık gösterilen yoğun taleple birlikte yerli veya yabancı pek çok online eğitime ve yazılı kaynağa ulaşmak son derece kolay hale gelmiş bulunuyor.



Uzun süren akademik eğitimlerin hem zaman hem vakit ve nakit anlamında yarattığı kayıplar bir gerçektir. Köpek eğitmenliği eğlence dolu, net ve yol gösterici, bol getirisi olan, eğitimleri için ise biraz araştırma, çıraklık süreci ve bolca merak yeterli olacaktır. Her meslek gibi köpek eğitmenliği de kendi içerisinde pek çok ilke ve yeteneği zorunlu kılar; sabır, yaratıcılık, çok yönlü düşünme, yeniliklere açık olma gibi. Ancak pek çok meslek dalında yalnızca yetenekleriniz ve potansiyeliniz yeterli olmaz ve sizden yıllarca süren ciddi eğitimlerden, bu eğitim süresi boyunca pek çok sınavdan, araştırmadan saha çalışmasına pek çok zorlu süreçten geçmeniz istenir. Kimileri eğitim hayatında kendine dair yeni özellikler keşfederken büyük bir çoğunluğa göre kısıtlayıcı ve katı kurallardan ya da tekdüzelikten ibaret olan eğitim hayatı, yeteneklerin yavaş yavaş kaybolmasına yol açmaktadır.



Sanıyoruz ki insanların en yakın arkadaşları olan köpekleri sevmeyen pek yoktur, peki bu minik dostlarımızın öğrenciniz, hatta en samimi iş arkadaşlarınız olacağını söylemek? Standart iş kavramının rutin, çoğu zaman hareketsiz, potansiyeli açığa çıkarmaya ve üretmeye izin verilmeyen, keskin sınırlı şartları ile köpeklerle eğlence dolu geçen enerjik günleri sanıyoruz ki kıyaslamaya pek de gerek yok.

Yol arkadaşınıza güzel bir isim seçin. Kaynaklarından faydalandığımız sitenin köpek isimleri sayfasından https://www.kopekler.com/kopek-isimleri seçebilirsiniz.

Eğitiminden sorumlu olduğunuz her bir cins, hatta her bir köpek farklı karakter ve özelliklerle karşınıza geldikçe bu özellikleri, haliyle sayısız cinsin kendine özgü farklarını keşfetmek ise her günü heyecan verici kılacak bir diğer harika etmen. Her bir köpeğin karakteriyle birlikte kuralların da esneyerek değişmesi, yaratıcılık ve çözüm odaklı teknikler geliştirmek ya da öğretirken öğrenme prensibiyle kendinizi geliştirmek, her yeni günün yeni bir tutkuya dönüşmesini sağlayacak avantajlardan yalnızca birkaçı.

Yeşil ve açık alanlardan zorlu parkurlara kadar pek çok özel çalışma ortamında bulunmak, mesainin canlılık ve hareketlilik dolu olması, iş anlayışının temelde eğlenceli oyunlardan oluşması gibi öğrencilerden bağımsız, atmosferle ilgili unsurlar ise eğitmene sonsuz motivasyon ve mutluluk sağlayabilecek diğer etkenlerden.



Canlılarla direkt iletişim halinde olup doğal yaşamın bir parçası olmaya devam ederken aynı zamanda insanlarla, ailelerle aktif iletişim içinde olacaksınız. Sürdürülen bir fayda sağlayarak var olmanın hazzına sahip olacaksınız. Köpek ailelerine, sosyal ortamlarından, show eğitiminden ve iş amaçlı eğitimlere kadar pek çok anlamda destek - yardım sağlayan onların içinden bir kişisiniz artık. Her yeni bir gün, hayvanlara verilen eğitimle insanlara verilen memnuniyetin bir karışımı olarak yeni bir haz beraberinde olacak. Artık size gelen insanlar gözünde hayranlık uyandıran bir öğretmensiniz.Advertorial