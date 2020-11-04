Kayserispor'dan farklı tarife

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü turunda Hes Kablo Kayserispor, Misli.com 3'üncü Lig ekiplerinden Yomraspor konuk etti.

Kayserispor 27'nci dakikada öne geçti. İlhan Depe'nin pasını orta sahadan ceza sahası dışına kadar taşıyan Ackah'ın sert şutunda top filelerle buluştu: 1-0.

31'inci dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Muğdat Çelik'in sert şutunu defans topu uzaklaştıramadı. Kale çizgisine yakın Emre Demir'in dokunuşunda top ağlara gitti. 2-0.

37'nci dakikada Kayserispor farkı üçe çıkarttı. Ceza sahası içinde Attamah'ın topuk pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Demir'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0.

45+1'inci dakikada ev sahibi ekibin kazandığı serbest vuruşta kale direğinden dönen topu iyi takip eden Oğuzhan Çapar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 4-0.

55'inci dakikada Kayserispor bir gol daha buldu. Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta Alibec, topu kalecinin solundan ağlara gönderdi. 5-0.

Karşılaşma, Kayserispor'un 5-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Kayserispor 4'üncü tura yükseldi.

