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Kayserispor'da Samet Aybaba ile yollar ayrıldı!
Kayserispor'da Samet Aybaba ile yollar ayrıldı. Açıklama kulüp sözcüsü Mustafa Tokgöz'den geldi.
GÜNDEM 04.01.2021, 11:10
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Samet Aybaba dönemi sona erdi. Sarı-kırmızılı ekibin kulüp sözcüsü Mustafa Tokgöz, teknik direktör Samet Aybaba ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını belirtti.
Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Samet Aybaba ile yaptıkları toplantı sonrası deneyimli teknik adamla devam etmeme kararı aldıklarını aktardı.
Samet Aybaba'nın Kayserispor camiasında ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Tokgöz, şunları kaydetti:
"Samet hoca camiamızın abisidir, büyüğümüzdür. Kulübümüzde görev yapan hocalar arasında bizim için en değerli, saygı duyulan hocadır. Hocamızla görüştük ve anlayış çerçevesi içerisinde ayrılma kararı aldık. Hocamıza bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Yolu açık olsun. Kayserispor olarak kısa zamanda takımımızı daha ileriye taşıyacak hocayla anlaşıp, takımın başına geçireceğiz."
Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Samet Aybaba ile yaptıkları toplantı sonrası deneyimli teknik adamla devam etmeme kararı aldıklarını aktardı.
Samet Aybaba'nın Kayserispor camiasında ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Tokgöz, şunları kaydetti:
"Samet hoca camiamızın abisidir, büyüğümüzdür. Kulübümüzde görev yapan hocalar arasında bizim için en değerli, saygı duyulan hocadır. Hocamızla görüştük ve anlayış çerçevesi içerisinde ayrılma kararı aldık. Hocamıza bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Yolu açık olsun. Kayserispor olarak kısa zamanda takımımızı daha ileriye taşıyacak hocayla anlaşıp, takımın başına geçireceğiz."
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