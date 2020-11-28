Kayserispor'da koronavirüs şoku: Peş peşe pozitif vakalar...

Süper Lig'in 10. haftasında pazartesi günü sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Kayserispor'da rutin yapılan koronavirüs testleri sonucunda 2 futbolcunun testi pozitif çıktı. Sarı kırmızılılar resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile 2 futbolcunun koronavirüs vakasına yakalandığını duyurdu.

İşte Kayserispor'dan yapılan açıklama:

Kulübümüzde yapılan Koronavirüs ( Covid-19) taramasında 2 futbolcumuzda sonuç pozitif çıkmıştır.

TFF ve Sağlık Bakanlığı’nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

