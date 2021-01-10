Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi başladı

Kayserispor'dan yapılan açıklamada, bugün Kayseri'ye gelen Petrescu ile 1,5+1 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.

"Hoş geldin Dan Petrescu" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Dan Petrescu ile 1,5 + 1 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Sayın Petrescu ve ekibine başarılar dileriz." denildi.

Dan Petrescu son olarak ülkesinin takımlarından Cluj'u çalıştırmıştı. Rumen çalıştırıcı Cluj'daki son döneminde 1.81 puan ortalaması yakalamıştı.

