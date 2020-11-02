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Kayserispor'a 4 aday! Bayram Bektaş ile yollar ayrılmıştı
Kayserispor’da teknik direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılıların gündeminde 4 isim yer alıyor. İşte teknik direktör adayları...
GÜNDEM 02.11.2020, 15:35
Kayserispor’da Çaykur Rizespor yenilgisinin ardından yolların ayrıldığı Bayram Bektaş’ın yerini doldurmak için çalışmalar başladı. Sarı-kırmızılıların Ünal Karaman, Bülent Korkmaz, Tamer Tuna ve Tolunay Kafkas gibi isimleri gündemine aldığı öğrenildi. Teknik adam arayışlarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor’un yeni teknik direktörünün kısa bir süre içerisinde belli olması bekleniyor.
Teknik direktör Bayram Bektaş ile yollarını ayıran Hes Kablo Kayserispor lige iyi bir başlangıç yapamadı. Çıktığı 6 maçta sadece 2 galibiyet alabilen sarı-kırmızılılar 4 kez ise rakiplerine mağlup olarak 6 puan topladı. 6 puan ile ligin 17. sırasında yer alan ekip bu maçlarda rakip ağlara sadece 4 gol gönderebildi. Hes Kablo Kayserispor kalesinde ise 9 gol gördü.
Teknik direktör Bayram Bektaş ile yollarını ayıran Hes Kablo Kayserispor lige iyi bir başlangıç yapamadı. Çıktığı 6 maçta sadece 2 galibiyet alabilen sarı-kırmızılılar 4 kez ise rakiplerine mağlup olarak 6 puan topladı. 6 puan ile ligin 17. sırasında yer alan ekip bu maçlarda rakip ağlara sadece 4 gol gönderebildi. Hes Kablo Kayserispor kalesinde ise 9 gol gördü.
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