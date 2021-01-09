Kayserispor, Fenerbahçeli Kemal Ademi ile anlaştı

Kayseri yerel basınında yer alan habere göre; sarı kırmızılı ekip, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Kemal Ademi ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.

Sezonun ilk yarısında hücum hattındaki etkisizliği ile dikkat çeken Kayserispor, Kemal Ademi ile hücum hattındaki sorunu sezon sonuna kadar çözmeyi planlıyor.



24 yaşındaki Kemal Ademi, 2020-2021 sezonu başında Basel'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı lacivertli forma ile bu sezon toplan 9 maça çıkan 24 yaşındaki forvet 1 kez rakip ağları sarstı.

