Kayserispor Dan Petrescu ile anlaştı
Samet Aybaba ile yollarını ayıran Kayserispor, teknik direktör Dan Petrescu ile anlaştı.
GÜNDEM 04.01.2021, 21:05
Süper Lig’de 16. haftayı 21. sırada geçen Hes Kablo Kayserispor Rumen Teknik Direktör Dan Petrescu ile anlaşmaya vardı. Sezona Teknik Direktör Bayram Bektaş ile başlayan ve 6 hafta sonra yolları ayırıp Samet Aybaba ile anlaşan Hes Kablo Kayserispor, üçüncü teknik direktörünü Romanya’da buldu.
Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, sabah saatlerinde Teknik Direktör Aybaba’nın görevine son verirken, öğleden sonra 53 yaşındaki Rumen hoca ile anlaştı.
Çarşamba günü Kayseri’ye gelecek olan Petrescu, perşembe günü takımın başında olacak. Denizlispor maçına alt yapı hocası ile çıkacak olan sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor ile sahasında oynayacağı maça Rumen Teknik Direktör Dan Petrescu nezaretinde çıkacak.
Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, sabah saatlerinde Teknik Direktör Aybaba’nın görevine son verirken, öğleden sonra 53 yaşındaki Rumen hoca ile anlaştı.
Çarşamba günü Kayseri’ye gelecek olan Petrescu, perşembe günü takımın başında olacak. Denizlispor maçına alt yapı hocası ile çıkacak olan sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor ile sahasında oynayacağı maça Rumen Teknik Direktör Dan Petrescu nezaretinde çıkacak.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 04 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|15
|31
|2. Alanyaspor
|16
|30
|3. Galatasaray
|15
|30
|4. Fenerbahçe
|15
|29
|5. Gaziantep FK
|15
|28
|6. Hatayspor
|15
|27
|7. Trabzonspor
|16
|23
|8. Karagümrük
|15
|21
|9. Malatyaspor
|15
|20
|10. Rizespor
|15
|20
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Konyaspor
|15
|19
|13. Kasımpaşa
|16
|19
|14. Sivasspor
|15
|18
|15. Antalyaspor
|16
|18
|16. Başakşehir
|15
|16
|17. Gençlerbirliği
|15
|16
|18. Ankaragücü
|15
|15
|19. Denizlispor
|15
|13
|20. Erzurumspor
|16
|13
|21. Kayserispor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
|3. Altay
|17
|32
|4. Adana Demirspor
|17
|31
|5. İstanbulspor
|16
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Balıkesirspor
|16
|16
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Everton
|16
|29
|7. Aston Villa
|15
|26
|8. Chelsea
|17
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Real Sociedad
|18
|30
|4. Villarreal
|17
|29
|5. Barcelona
|16
|28
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|17
|21
|10. Real Betis
|17
|20
|11. Eibar
|17
|19
|12. Cádiz
|16
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Elche
|15
|16
|18. Valencia
|16
|15
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü