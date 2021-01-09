Kayserispor çıkışta! Yeni Malatyspor'u devirdi

Geçtiğimiz hafta 11 maç aradan sonra kazanan Kayserispor, 18. hafta maçında Yeni Malatya’yı tek golle yenerek bu kez üst üste ikinci galibiyetine ulaştı. Yeni Malatyaspor ise galibiyet hevesini 5 maça çıkardı.

Kayseripor’un tek golü onuncu dakikada geldi. Köşe vuruşunun ardından Campanharu’nun dokunuşu Semih Kaya’ya çarptı ve gol oldu.

Kayserispor bu pozisyondan önce Denis Alebeck ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu galibiyetin ardından Kayserispor puanını 19’a yükseltirken, Yeni Malatyaspor 21 puanda kaldı.

Kayserispor, önümüzdeki hafta deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Yeni Malatya, Çaykur Rizespor'a ev sahipliği yapıyor.

