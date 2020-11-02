Kayserispor Bayram Bektaş'la yollarını ayırdı
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da Teknik Direktör Bayram Bektaş ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.
GÜNDEM 02.11.2020, 02:00
Kayserispor kulübünden yapılana açıklamada Teknik Direktör Bayram Bektaş'la varılan anlaşma sonrasında tecrübeli çalıştırıcının görevi bıraktığı duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası Teknik Direktörümüz Bayram Bektaş ve ekibiyle yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırma kararı vermiş bulunmaktayız. Bayram Bektaş ve ekibine takımımıza hizmetleri, emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası Teknik Direktörümüz Bayram Bektaş ve ekibiyle yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırma kararı vermiş bulunmaktayız. Bayram Bektaş ve ekibine takımımıza hizmetleri, emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."
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