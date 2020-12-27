Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın fabrikası yandı
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na ait olduğu bilinen yatak fabrikasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
GÜNDEM 27.12.2020, 15:46
Kayseri'de, Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na ait yatak fabrikasında yangın çıktı.
Saat 11:00'de çıkan yangın Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi 19'uncu Cadde'sinde meydana geldi. Yangının çıktığı fabrikanın bir yatak fabrikası olduğu ve Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na ait olduğu öğrenildi
Yatak fabrikasının soyunma odasında elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın, kısa sürede büyüyerek bütün odayı sardı.
Fabrika çalışanlarının ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Polis, yangın nedeniyle soruşturma başlattı.
Saat 11:00'de çıkan yangın Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi 19'uncu Cadde'sinde meydana geldi. Yangının çıktığı fabrikanın bir yatak fabrikası olduğu ve Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na ait olduğu öğrenildi
Yatak fabrikasının soyunma odasında elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın, kısa sürede büyüyerek bütün odayı sardı.
Fabrika çalışanlarının ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Polis, yangın nedeniyle soruşturma başlattı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 27 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Alanyaspor
|15
|27
|3. Gaziantep FK
|14
|27
|4. Fenerbahçe
|14
|26
|5. Beşiktaş
|13
|25
|6. Karagümrük
|14
|21
|7. Hatayspor
|13
|21
|8. Malatyaspor
|13
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Göztepe
|15
|19
|11. Konyaspor
|13
|18
|12. Rizespor
|13
|18
|13. Kasımpaşa
|14
|18
|14. Sivasspor
|13
|17
|15. Antalyaspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|13
|15
|17. Denizlispor
|13
|12
|18. Gençlerbirliği
|13
|12
|19. Kayserispor
|13
|10
|20. Ankaragücü
|13
|9
|21. Erzurumspor
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|15
|30
|2. Altay
|15
|29
|3. Giresunspor
|15
|29
|4. Adana Demirspor
|15
|28
|5. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|6. Samsunspor
|15
|27
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Menemen Belediyespor
|16
|19
|11. Bandırmaspor
|15
|18
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|12
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Everton
|15
|29
|3. Leicester City
|15
|28
|4. M. United
|14
|27
|5. Man City
|14
|26
|6. Aston Villa
|13
|25
|7. Chelsea
|15
|25
|8. Tottenham
|14
|25
|9. Southampton
|15
|25
|10. West Ham
|14
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|14
|18
|13. Crystal Palace
|15
|18
|14. Arsenal
|15
|17
|15. Leeds United
|14
|17
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü