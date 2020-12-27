Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın fabrikası yandı

Kayseri'de, Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na ait yatak fabrikasında yangın çıktı.

Saat 11:00'de çıkan yangın Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi 19'uncu Cadde'sinde meydana geldi. Yangının çıktığı fabrikanın bir yatak fabrikası olduğu ve Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na ait olduğu öğrenildi

Yatak fabrikasının soyunma odasında elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın, kısa sürede büyüyerek bütün odayı sardı.

Fabrika çalışanlarının ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis, yangın nedeniyle soruşturma başlattı.

