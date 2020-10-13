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Kayseri'de bunalıma giren işçi hayatını kaybetti
Kayseri’de bir fabrika işçisinin bunalıma girmesi sonucu hayatını kaybetti.
GÜNDEM 13.10.2020, 23:02
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yaşayan fabrika işçisi Salih B., iddiaya göre girdiği bunalım sonucu kendisini asarak yaşamına son verdi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyazşehir Mahallesi 822. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen 39 yaşındaki Salih B. kendisini mutfakta bulunan doğalgaz borusuna astı.
Eşinin, Salih B.'nin cansız bedenini bulması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Salih B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. 1 çocuk babası işçinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyazşehir Mahallesi 822. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen 39 yaşındaki Salih B. kendisini mutfakta bulunan doğalgaz borusuna astı.
Eşinin, Salih B.'nin cansız bedenini bulması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Salih B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. 1 çocuk babası işçinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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