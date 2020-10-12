Kayseri'de acı kaza! Kadın sürücü tüm çabalara rağmen kurtarılamadı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kanala uçan aracın sürücüsünü kurtarmak için ekipler ve vatandaşlar seferber oldu. Sıkıştığı yerden çıkarılan kadın sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamad
GÜNDEM 12.10.2020, 11:26
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Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde aracıyla ilerleyen Zehra Karahan direksiyon hakimiyetini kaybederek kanala uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların da yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Zehra Karahan’a ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Karahan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araçtan çıkarılan çocuk oto koltuğu ise görenlerin yüreğini burktu.
İtfaiyenin yardımı ile kanaldan çıkarılan Karahan’ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Kanala uçan araçta çekici ile kaldırıldı.
Vatandaşların da yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Zehra Karahan’a ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Karahan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araçtan çıkarılan çocuk oto koltuğu ise görenlerin yüreğini burktu.
İtfaiyenin yardımı ile kanaldan çıkarılan Karahan’ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Kanala uçan araçta çekici ile kaldırıldı.
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