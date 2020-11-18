Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı!
İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı Sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. İşte, 2020 Kaymakamlık sınavı sonuçları ve soru cevap anahtarı...
GÜNDEM 18.11.2020, 16:36
ÖSYM'den yapılan açıklamada kaymakamlık sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.
Kaymakamlık sınavları 18 Ekim 2020 tarihinde yapılmıştı.
Sınava giren adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler...
Öte yandan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı Soru ve Cevap kitapçıkları erişime açıldı.
Sınava giren adaylar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine girerek sınav sonuçlarını inceleyebilirler.
Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri görebilecekler
Kaymakamlık sınavları 18 Ekim 2020 tarihinde yapılmıştı.
Sınava giren adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler...
Öte yandan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı Soru ve Cevap kitapçıkları erişime açıldı.
Sınava giren adaylar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine girerek sınav sonuçlarını inceleyebilirler.
Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri görebilecekler
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