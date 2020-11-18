Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı!

ÖSYM'den yapılan açıklamada kaymakamlık sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

Kaymakamlık sınavları 18 Ekim 2020 tarihinde yapılmıştı.

Sınava giren adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler...



Öte yandan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı Soru ve Cevap kitapçıkları erişime açıldı.

Sınava giren adaylar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine girerek sınav sonuçlarını inceleyebilirler.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri görebilecekler



