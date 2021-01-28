Kayıpmaz'dan vatandaşlara önemli uyarı! Birinci ve ikinci doz uyarısı

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, dünya genelinde devam eden koronavirüs salgını konusunda toplumsal bağışıklığın önemine değindi.

Çinli Sinovac firmasınca üretilen CoronaVac aşısından rastgele alınan numunelerin, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına araştırma yapılmak üzere sevk edildiğini ve analizlerinin 14 gün boyunca süreceğini belirten Kayıpmaz, olumlu sonuç elde edilmesiyle TİTCK tarafından aşı için 13 Ocak'ta "Acil Kullanım Onayı" verildiğini hatırlattı.

İlk etapta getirilen CoronaVac aşısının ardından 25 Ocak'ta 6,5 milyon dozluk yeni sevkiyatın gelmesiyle sürecin hızlanacağını ve toplumsal bağışıklamanın kesintisiz devam edeceğini ifade eden Kayıpmaz, Çinli kaynaklı aşının güvenlik ve etkinlik çalışmalarının yapıldığını hatırlattı.

Hastalıktan korunmada en etkili yolun bireysel tedbir kurallarına uyulması ve aşı yoluyla toplumsal bağışıklama ile mümkün olabileceğini belirten Kayıpmaz, birçok Avrupa ülkesinde de Pfizer-BioNTech aşıyla bağışıklama yapıldığını dile getirerek Türkiye'ye de farklı aşıların temin edilmesiyle ilgili görüşmelerin yapıldığını söyledi.

Toplumsal bağışıklığın kazanılmasına vurgu yapan ve Türkiye farklı aşı çeşitleri olması halinde vatandaşlara yönelik bilgilendirme yapan Kayıpmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bir kişi ilk dozu hangi aşıdan olduysa ikinci dozun da o aşıdan olması gerekir. Yani, birinci dozu CoronaVac olduysanız ikinci dozu da CoronaVac olmak zorundasınız, aynı şekilde BioNTech'in ilk dozu olunduysa ikinci doz da aynı aşıdan yapılmalıdır. Şu olabilir, bu sezon bu aşılardan biri vurulmuştur, bunun en azından kişiye 6 ay koruma sağlayacağı düşünülüyor. Solunum yolu enfeksiyonları ne zaman tekrar yükselmeye başlayacak dersek, 2021 yılının sonbaharından itibaren diyebiliriz. Şu gündeme gelebilir, o zaman Türkiye'nin elinde BioNTech'in aşısı daha yaygın olabilir ve kişi o aşıyı olabilir. Bunun dışında o dönemde yerli inaktif ya da mRNA aşılarımız devreye girebilir ve vatandaşlarımız onları olabilir. Ama kısa vadede bir aşı uygulamasından sonra başka bir aşı da geldi diye ondan da olunması doğru bir yaklaşım değil"

