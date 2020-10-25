Kaybedecek İslam’a savaş açtı...

Fransız Charlie Hebdo dergisi tarafından yayınlanan ve Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (S.A.V.) hakarete yeltenilen karikatürler, geçtiğimiz gece Montpellier ve Toulouse şehirlerinde devlet kurumlarına ait binalara yansıtıldı. Macron’un açık bir şekilde destek verdiği bu ahlâksızlık, Fransa’nın İslam düşmanlığı karnesine en büyük rezaletlerden biri olarak eklenmiş oldu. Dünya Müslümanlarından ise peş peşe tepki ve boykot kararları geliyor…



İslâm coğrafyasından Fransa’ya kınama ve boykot eylemleri artıyor. İslâm İşbirliği Teşkilatı ve Kuveyt Fransa’yı kınadı. Fas ve Katar da Fransız ürünlerine boykot uyguladı. İslâm İşbirliği Teşkilatı, Fransa’nın bu ahlâksız tavrını kınadı. Yapılan açıklamada, “Hazreti Muhammed’in (S.A.V.) şahsının temsil ettiği dini sembollere hakaret ederek Müslümanların duygularına yapılan sürekli sistematik saldırıyı kınıyoruz” denildi.

Fransa, İslâm Peygamberi İki Cihan Serveri Hz. Muhammed Mustafa’ya (S.A.V.) hakaret içerikli karikatürleri devlet binalarına yansıttı. Fransız Charlie Hebdo dergisi tarafından yayınlanan ve Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatürler, geçtiğimiz gece Montpellier ve Toulouse şehirlerinde devlet kurumlarına ait binalara yansıtıldı. İslâm düşmanı ahlâksız Fransız yönetiminin ‘resmi olarak’ bu şerefsizliği yapması dünya Müslümanları tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Fransız Charlie Hebdo dergisi, söz konusu şerefsizliği yayınlaması sebebiyle 2015 yılının Ocak ayında saldırıya uğramış, derginin birçok editör ve çizeri öldürülmüştü. Geçtiğimiz günlerde bir İslâm düşmanı Fransız bir öğretmen söz konusu karikatürleri sınıfta “ifade özgürlüğü” diye öğrencilere göstermiş, bu ahlâksızlığının ardından başı kesilerek öldürülmüştü.

İslâm düşmanı Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, Kâinatın Efendisi’ne (S.A.V.) hakaret ettiği için öldürülen öğretmeni “kahraman” (!) ilan etmişti, olay sonrası Fransa’daki Müslüman sivil toplum kuruluşları ve camilere yönelik baskı daha da artmıştı.





Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, kin, nefret ve şiddeti doğuracak siyasi söylemlerin vahim sonuçlara yol açabileceği uyarısı yaptı.

* Fas’ta aktivistler, sosyal medyada profil fotoğraflarını değiştirdi, yerine “Muhammed Resulullah” yazısını koydu. Fransız mallarına boykot başlatarak, bütün Müslümanlara boykota katılma çağrısı yaptılar. Kuveyt Tüketici Dernekleri Federasyonu da, tepki olarak Fransız ürünlerini ülkenin en büyük pazarı olan derneklerden geri çekmek için büyük bir kampanya başlattı. Katar’da da marketler, Fransız mallarını raflardan kaldırmaya başladı.

Katar’da da marketler, Fransız mallarını raflardan kaldırmaya başladı.

Katar’da devlete bağlı faaliyet gösteren Al Meera marketler zinciri, Fransa’da yeniden Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmasına tepki olarak tüm şubelerindeki Fransız mallarını toplamaya başladı. Katar Üniversitesi de Fransa’ya tepki olarak Fransız Kültür Haftası etkinliğini erteledi.

