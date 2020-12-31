Kayaların altında kalan çoban hayatını kaybetti
Burdur'da hayvanlarını otlatmaya götüren çoban, üzerine kaya düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
GÜNDEM 31.12.2020, 01:16
Burdur'un Bucak ilçesinde arazide hayvan otlatan Adil Günay'ın (67) eve dönmemesi üzerine arama çalışması başlatıldı. Aramalar sonucunda Adil Günay'ın cansız bedeni devrilen kayanın altında bulundu.
Kocaaliler beldesine bağlı Kavacık köyünde hayvanlarıyla kırsal alana giden Adil Günay'ın evine dönmemesi üzerine yakınları ilçe jandarma komutanlığına haber verdi. Çobanın gittiği yönde arama başlatan ekipler, kuytu bir alanda Günay'ı, yaklaşık 5 tonluk bir kayanın altında buldu.
Olay yerine sevk edilen Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kayanın altından çıkarılan Günay'ın, sağlık ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi.
Çobanın cesedi Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Günay'ın kayalık bir yamaçta ısınmak için ateş yaktığı sırada üzerine kaya parçası düştüğü tahmin ediliyor.
Kocaaliler beldesine bağlı Kavacık köyünde hayvanlarıyla kırsal alana giden Adil Günay'ın evine dönmemesi üzerine yakınları ilçe jandarma komutanlığına haber verdi. Çobanın gittiği yönde arama başlatan ekipler, kuytu bir alanda Günay'ı, yaklaşık 5 tonluk bir kayanın altında buldu.
Olay yerine sevk edilen Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kayanın altından çıkarılan Günay'ın, sağlık ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi.
Çobanın cesedi Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Günay'ın kayalık bir yamaçta ısınmak için ateş yaktığı sırada üzerine kaya parçası düştüğü tahmin ediliyor.
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