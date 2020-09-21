Kassam Tugayları mücahidi tünelin çökmesi sonucu şehit oldu

Filistin Enformasyon Merkezi'nde yer alan habere göre Kassam Birlikleri tarafından yapılan açıklamada, Gazze'deki Cibaliya kampından ve Ahmed bin Hanbel Camisi cemaatinden olan 27 yaşındaki Halil Muhammed Lebid adlı mücahidin tünelin çökmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Tüneller işgal güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı bir savunma aracı olarak kazılıyor. İşgal rejiminin bundan önceki saldırısında tüneller vasıtasıyla gerçekleştirilen savunma eylemleri onları zorlamış ve saldırılara son vermeye mecbur etmişti.

"Çizgisinde bir değişiklik yapmadan, davasından taviz vermeden ve faaliyetsiz kalmadan dünyamıza veda etti. Onun Allah için mücahit olduğuna ve bu şekilde Allah'a kavuştuğuna inanıyoruz. Kendisini şehitlerden sayıyoruz. Hesabını görecek olan Allah'tır ve elbette durumunu Allah daha iyi bilmektedir.

Yüce Allah'tan onu kabul etmesini, geniş cennetlerine koymasını diliyoruz. Ailesine ve sevenlerine de sabır vermesini, gönüllerini rahatlatmasını diliyoruz. Şehitlerimizin kanları Filistin'in kurtuluşu yolunda kandil, Allah'ın izniyle işgalcileri topraklarımızdan çekilip gitmeye zorlayacak ateş olacaktır."

