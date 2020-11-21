Kasımpaşa'da koronavirüs şoku! Çok sayıda futbolcunun testi pozitif

Koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ederken Süper Lig kulüplerinin oyuncuları ve teknik heyetleri de virüsten etkileniyor.

Son olarak Kasımpaşa Spor Kulübü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada teknik heyet, destek ekibi ve oyunculara yapılan rutin testler sonucunda beş futbolcunun test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtti.

Açıklamada ayrıca, milli takımlardan dönen oyunculara yapılan testlerde de 2 futbolcuda pozitif bulguya rastlandığı aktarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir geçen hafta yaptığı açıklamada ikinci yarıdan itibaren koronivirüs nedeniyle sahaya çıkamayan takımların hükmen yenik ilan edilebileceğini aktarmıştı. Bu uygulama şu an Türkiye Kupası'nda geçerli durumda.



Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/0XtjblVLql

— KASIMPAŞA (@kasimpasa) November 20, 2020



Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/0XtjblVLql — KASIMPAŞA (@kasimpasa) November 20, 2020

