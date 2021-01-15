Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa'dan penaltı tepkisi!

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çapa, kupanın 100. yıllarında Avrupa'ya gidebilmek için en kestirme yol olduğunu ve bunu başaramadıkları için üzüldüklerini belirtti.

Aytemiz Alanyaspor ile pazartesi günü oynadıkları karşılaşmanın kendilerine fiziksel olarak olumsuz etki ettiğini dile getiren Çapa, "Kadromuzda çok fazla rotasyona gitme şansımız yok. Maçtan önce sezon başında bizle olup bugün oynayamayan oyuncularımızı saydım ve 9 kişi yoktu. Alanya maçıyla aynı oyuncularla çıkmak zorunda kaldık. Pozisyonlara da girdik, ilk devre Fenerbahçe'den daha net pozisyonlar yakaladığımızı söyleyebilirim. Özellikle 60. dakikadan sonra pazartesi günü oynadığımız karşılaşma fiziksel olarak karşımıza çıktı ve girdiğimiz pozisyonları değerlendiremememize sebep oldu." ifadelerini kullandı.

