Kasımpaşa Kulübü’nden Azerbaycan’a destek

Kasımpaşa Kulübü, Ermenistan işgali altında olan Azerbayacan’a astığı pankart ile destek oldu.

Lacivert-beyazlılar, Süper Lig’in 4. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan Galatasaray müsabakasında açık tribünde Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının olduğu pankart astı. Yerleştirilen pankartta ise ‘İki devlet tek millet’ ifadesi yer aldı.

