Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj'ın bonservisini aldı
Kasımpaşa, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Mavi-beyazlı takımın formasını giyen Kosovalı sağ bek Florent Hadergjonaj'ın bonservisini aldıklarını açıkladı.
GÜNDEM 25.09.2020, 21:09
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada,"Geçtiğimiz sezon devre arasında takımımıza bedelsiz olarak transfer olan İngiltere ligi takımlarından Huddersfield'ın oyuncusu Florent Hadergjonaj, sponsorumuz Medical Park Hastanesi’nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'mizde sportif direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.
Hadergjonaj, geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olduğu Kasımpaşa'da 13 maçta görev almıştı.
Hadergjonaj, geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olduğu Kasımpaşa'da 13 maçta görev almıştı.
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