Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı?

Kasım celbi askerlik yerleri Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından e-Devlet üzerinden açıklanacak. Günler öncesinden yapılan açıklamaya göre, kasım celbi askerlik yerleri bugün (23 Ekim) duyurulacağını açıklanmıştı. Ancak askerlik yerleri henüz açıklanmadı. İşte Kasım 2020 celbi askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri…



Kasım celbi askerlik yerleri için binlerce genç haber bekliyor. MSB'nin e-Devlet üzerinden sunduğu hizmetler arasında yer alan askerlik yeri öğrence sorgulaması sonuçlar açıklandığından sayfaya yüklenecek.

Kasım celbi askerlik yerleri belli olduğu zaman https://www.turkiye.gov.tr/sevk-edilecek-egitim-merkezi adresinden öğrenebilirsiniz.

