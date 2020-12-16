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Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı'nın örtülü ödenek harcaması 14 kat arttı

Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı'nın örtülü ödenek harcaması 14 kat arttı. Ekim ayında örtülü ödenekten 20 milyon TL ödenirken Kasım ayında bu miktar birden 280 milyon TL civarına çıktı.

GÜNDEM 16.12.2020, 08:54
Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı'nın örtülü ödenek harcaması 14 kat arttı
Bütçe açığı ve faizlere ödenen miktar artarken, Cumhurbaşkanlığı'nın nereye kullanıldığı açıklanmayan örtülü ödeneğinden yapılana  harcamalar da dikkat çekiyor. Ekim ayında örtülü ödenekten 20 milyon TL ödenirken Kasım ayında bu miktar birden 280 milyon TL civarına çıktı. Bu aynı zamanda örtülü ödenekten 2020 içinde yapılan en yüksek harcama.
2020 yılı bütçesi için "dengeleme" hedefi konulmuş olsa da Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Kasım ve Ocak-Kasım dönemi bütçe gerçekleşme sonuçlarına bakıldığında hedefin tutturulamamakta olduğu görüldü.
Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımında bulunan ve nereye harcandığı açıklanmayan “örtülü ödenekten” Ekim ayında 20 milyon 25 bin TL harcanırken bu miktar bir ay sonra 279.8 milyon TL’ye yükseldi. Örtülü ödenekten 11 ayda yapılan toplam harcama ise 1 milyar 8 milyon TL. 
Kasım ayında bütçe giderleri 96.3 milyar TL, gelirleri 109.7 milyar TL oldu. Bütçe 13.4 milyar TL fazla verdi.  
Vergi gelirleri geçen yılın kasım ayına göre 73.3 milyar TL’den 99.2 milyar TL’ye çıktı. ÖTV gelirleri 13.9 milyar TL’den 21.1 milyar TL’ye, ithalde alınan KDV de 9.7 milyar TL’den 17.6 milyar TL’ye yükseldi.
Ocak-Kasım döneminde ise bütçe giderleri 1.064 milyar TL, bütçe gelirleri 931.9 milyar TL oldu. 
Geçen yılın 11 ayında 92.9 milyar TL olan bütçe açığı bu yıl 132.1 milyar TL’ye çıktı.
Bütçeden 11 ayda faize 129.1 milyar TL gitti. Geçen yıl bu, 95.7 milyar TL’ydi.
Mal ve hizmet alım giderleri kasımda 9.8 milyar TL’ye çıktı. Bir önceki ay 1.6 milyar TL olan güvenlik ve savunmaya yönelik mal, malzeme ve hizmet alımları 2.1 milyar TL’ye yüksedi. 11 aylık tutar 9.5 milyar TL oldu. 
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