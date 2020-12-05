Kasım ayında 63 sağlık çalışanı koronavirüsten vefat etti!

Koronavirüste en ağır yükü omuzlayan sağlık çalışanlarıyla ilgili acı tabloyu TTB paylaştı.

Kasım ayında 63 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini duyuran TTB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

“Kasım ayında 17'si Hekim olmak üzere toplam 63 sağlık çalışanını COVID-19 nedeniyle yitirdik!”

#Ölüyoruz Kasım ayında 17’si Hekim olmak üzere toplam 63 sağlık çalışanını COVID-19 nedeniyle yitirdik!#TTBHaklı #Yönetemiyorsunuz #Covid19MeslekHastalığıKabulEdilsin pic. twitter.com/YvUOp4whXU

— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) December 5, 2020



#Ölüyoruz Kasım ayında 17’si Hekim olmak üzere toplam 63 sağlık çalışanını COVID-19 nedeniyle yitirdik!#TTBHaklı #Yönetemiyorsunuz #Covid19MeslekHastalığıKabulEdilsin pic. twitter.com/YvUOp4whXU — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) December 5, 2020

