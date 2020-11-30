Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği hesaplara yatıyor

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlar ödenekleri PTT üzerinden alabilecekler.

İŞKUR tarafından ödenen işsizlik maaşının yatacağı tarih belli oldu.

Bakan Selçuk, “işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.” açıklamasında bulundu.

