Kartal'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Kartal'da bulunan Aydos Ormanı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
GÜNDEM 03.10.2020, 11:10
Kartal'da bulunan Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede yayılmaya başladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alanın engebeli olması nedeniyle yangına ulaşmakta güçlük çeken ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, ormandaki hasar tespit çalışmasının devam ettiği öğrenildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alanın engebeli olması nedeniyle yangına ulaşmakta güçlük çeken ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, ormandaki hasar tespit çalışmasının devam ettiği öğrenildi.
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