Kartal, Kasımpaşa karşısında uçuşa geçti

Vodafone Arena'da oynanan maçta, Bernard Mensah'ın 45+3. dakikadaki golüyle devreye 1-0 önde giren siyah beyazlılar, 68. dakikada Atiba Hutchinson ve 75. dakikada Vincent Aboubakar'ın golleriyle farka gitti.

Öte yandan Kasımpaşa'da 54. dakikada kırmızı kart gören Florent Hadergjonaj, takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini alan Beşiktaş 19 puana yükseldi. Kasımpaşa ise 15 puanda kaldı.

Foto: Uğur Şenpire

