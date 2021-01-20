Kartal Belediyesi ile UCİM arasında protokol imzalandı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve UCİM Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Özkan arasında imzalanan protokol için Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda bir tören gerçekleştirildi. Pandemi kurallarına uyularak gerçekleştirilen törene, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Meclis üyeleri, UCİM Yönetimi ve belediye birim müdürleri katıldı.

Törende konuşan Gökhan Yüksel, “Belediyemiz ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği arasında gerçekleşecek olan Protokol İmza Törenimize hepiniz hoş geldiniz. Ülke olarak, dünya olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Covid-19 pandemisiyle olan mücadelemiz tüm hızıyla devam ediyor. Fakat bu mücadelemiz devam ederken, çeşitli alanlarda verdiğimiz diğer önemli mücadeleleri de asla unutmadan ilerliyoruz.” dedi.

UCİM Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Özkan ise “Bugün burada bizi meclis üyelerimizle ve belediye çalışanlarıyla bir araya getirdiği için Sayın Başkanım Gökhan Yüksel’e, ekip arkadaşlarına, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu çok kıymetli bir mücadele ve ben mücadeleme sebep olan o kahraman çocuklarımı anmadan da hiçbir yerden dümdüz geçemiyorum." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve UCİM Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Özkan hazırlanan protokole imza attı.



