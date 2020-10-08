Kars’ta termometreler eksi 5’i gösterdi

Kentte 2 gündür etkili olan soğuk hava hayatı etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 5’lere düştüğü kentte araçların camları buz tuttu. Sabah illerini gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar, araçlarının camlarının buzu kazıdı. Bazı vatandaşlar ise araçlarının camlarına tarih attı.

Kars’ta hava sıcaklığı gece eksi 5 derece olurken, sabah saatlerinde ise hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçüldü.

