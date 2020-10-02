Kars’ta 3 köy karantinaya alındı
Kars’ta Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 köy karantinaya alındı.
GÜNDEM 02.10.2020, 10:02
Kars’ın Kağızman İlçesi’ne bağlı Denizgölü, Arpaçay İlçesi’ne bağlı Telek ve Sarıkamış’a bağlı Armutlu köyleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınırken, karantinaya alınan köylere giriş ve çıkışlara jandarma ekiplerince izin verilmiyor.
Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Denizgölü, Telek ve Armutlu köyleri karantina alınmıştır” denildi.
Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Denizgölü, Telek ve Armutlu köyleri karantina alınmıştır” denildi.
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