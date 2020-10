Karşılıksız burs veren vakıf, kurum ve kuruluşlar!

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtlarını da tamamlayan üniversite öğrencilerinin gözü kulağı karşılıksız burs veren kurum ve kuruluşlarda...

Peki 2020 yılı geri ödemesiz, karşılıksız burs veren kurumlar hangileridir?

Burs veren kamu ve özel kurumların iletişim bilgileri ve başvuru şartları neler?

Hemen hemen her öğrencinin başvurduğu kurumlardan biri Kredi Yurtlar Kurumu.

KYK ünivesite öğrencile öğrencilerine hem burs hem de yurt imkanı sunmakta.

Öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir. Geri ödemesiz bursların yanında adaylara kredi ödemesi de yapılmaktadır. Bu ödemeler, aday mezun olduktan 2 yıl sonra faiziyle birlikte geri alınmaktadır.

KYK irtibat adresi: Söğütözü Mah. 2176 Sokak No:25 Çankaya / Ankara Telefon: 444 0 472.

Sadece polis çocuklarına verilen geri ödemesiz burslardan biridir.

Kurum, eğitim yardımı olarak tek seferde ya da burs olarak eğitim dönemi boyunca ödeme yapar.

Başvurular, Polis Eşleri Derneği vakfına istenilen evraklarla birlikte şahsen yapılmaktadır.

2020 - 2021 dönemi için burs başvuruları henüz başlamadı.

Başvuruların Ekim - Kasım aylarında başlaması bekleniyor. Sonuçların ise Aralık ayında açıklanacağı öngörülüyor. Burs ödemeleri Ocak ayında başlamaktadır.

Polis Eşleri Derneği irtibat adresi: Adres: Cinnah Caddesi Pilot Sok. No:3 Çankaya/Ankara Telefon: 462 11 95 - 0506 091 02 52

TÜRGEV 2020 - 2021 burs ve yurt başvurularının başladığını duyurdu.Kayıtlar 12 Eylül'e kadar devam edecek.

Başvurular https://turgev.org/tr/yurt-basvurusu/ adresi üzerinden yapılacak.

TÜRGEV irtibat adresi: Kısıklı, Küçük Çamlıca Mah, Şht. İsmail Moray Sk. No.13, 34692 Üsküdar/ İstanbul Telefon: 0 212 532 1996

Burs veren kurumlardan bir tanesi de ETİ. Yüksek Öğretim İhtiyaç Bursu, Üstün Başarı Bursu ve Yüksek Lisans Master ve Doktora bursu adı altında 3 kategoride burs veren ETİ, burs başvurularını 1 Eylül - 15 Eylül tarihleri arasında alacak. Eti bursu için Eskişehir nüfusuna kayıtlı olup, en az 2 yıl Eskişehir’de ikamet etmelisiniz.

ETİ irtibat adresi: Hoşnudiye Mah. Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Cad. No:11 Tepebaşı/ESKİŞEHİR Telefon : +90 (222) 221 20 00

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen burs, geri ödemesizdir.

VGM burs başvuruları 15 Ekim-30 Ekim 2020 tarihleri arasında www.vgm.gov.tr sitesi üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacak.

Bu burs ortaöğretim ve Yükseköğretim öğrencilerine (Önceliklli anne ve babası olmayan - maddi durumu yetersiz öğrencilere) verilmektedir.

Burs ücretleri her yıl vakıf tarafından belirlenmektedir.

Sütaş Eğitime Destek Bursları, sütün iyiliğini ve bereketini yayma misyonunu üstlenebilecek başarılı öğrencilere verilmektedir

Burs başvurular 01 - 21 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Türkiye Kalkınma Vakfı bursu için başvurular başladı. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuru evraklarını elden ya da e-posta yoluyla teslime edebilir.

İrtibat adresi: Çukurambar Mah. Malcolm X Caddesi Bayındır Apt. No. 24/14 06510 Çankaya/ANKARA Telefon: (0312) 814 53 88

2020 - 2021 eğitim öğretim döneminde öğrencilere burs verecek kurumlardan biri de Vehbi Koç Vakfı'dır.

Başvurular 15 Eylül tarihinde başlayacak olup, 15 Ekim tarihinde sona erecektir.

Başvurular Vehbi Koç Vakfı resmi web sayfası üzerinden online olarak yapılacak olup, adaylara 10 ay boyunca burs verilecektir. İlk 7 aylık ödeme Şubat ayında, 3 aylık ödeme de Mayıs ayında yapılacaktır.

İrtibat telefonu: Adres: Nakkaştepe, Azizbey Sokak No: 1 Kuzguncuk / İSTANBUL Telefon: 0 216 531 08 58

Vakıf burslar için her yıl bir taban puan belirliyor. Burs başvuruları 15 Eylül ile 15 Ekim arasında yapılıyor. Ve ay sonunda kazananların isimleri açıklanıyor. Vakıf, bursu, yükseköğrenim süresince her yıl 9 aylık bir süre için ve geri ödeme yükümlülüğü ile veriyor.

Geri ödeme ise, okulunu bitirip, bir işe giren öğrenciden tam bir yıl sonra 24 ay taksitli olarak alınıyor.

İrtibat adres: (0322) 363 09 88

Dilekçe ile başvuru yapılan burs başvuruları Eylül’de alınıyor. Burs ise geri ödemesiz

İrtibad adresi: (0212) 293 54 18

İTO, İstanbul il sınırları içerisindeki devlet üniversitelerinin ekonomi ile ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilere burs veriyor. Burs alabilmek için yaş sınırı aranıyor. Öğrencinin başka bir yerden burs almaması koşulu da var.