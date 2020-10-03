Kars Kalesi Azerbaycan bayrağının renklerine büründü
Görevlendirme yapılan Kars Belediyesinin, Azerbaycan bayrağı renklerini ışıkla Kars Kalesi'ne yansıtması beğeni topladı.
GÜNDEM 03.10.2020, 11:19
Görevlendirme yapılan Kars Belediyesinin, Azerbaycan bayrağı renklerini ışıkla Kars Kalesi'ne yansıtması beğeni topladı.6-8 Ekim olayları soruşturması kapsamında tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in görevden uzaklaştırılmasıyla Kars Belediye Başkan Vekili olarak dün görevlendirilen Vali Türker Öksüz çalışmalara başladı.
Ermenistan'ın saldırılarına maruz kalan Azerbaycan halkına birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı vermek için Kars Kalesi'ne Azerbaycan bayrakları ışıkla yansıtıldı.
Belediyenin sosyal medya hesaplarından, Azerbaycan'ın bayrak renklerinin ışıkla yansıtıldığı kaleden çekilen fotoğraf paylaşılarak üzerine de "Çok güzel oldu. Bir milletiz, iki devlet, aynı arzu, aynı niyet. Her ikisi cumhuriyet Azerbaycan- Türkiye." notu düşüldü.
Belediyenin bu paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenildi.
Ermenistan'ın saldırılarına maruz kalan Azerbaycan halkına birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı vermek için Kars Kalesi'ne Azerbaycan bayrakları ışıkla yansıtıldı.
Belediyenin sosyal medya hesaplarından, Azerbaycan'ın bayrak renklerinin ışıkla yansıtıldığı kaleden çekilen fotoğraf paylaşılarak üzerine de "Çok güzel oldu. Bir milletiz, iki devlet, aynı arzu, aynı niyet. Her ikisi cumhuriyet Azerbaycan- Türkiye." notu düşüldü.
Belediyenin bu paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenildi.
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