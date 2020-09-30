Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen istifa edeceğini duyurdu
Gözaltına alınan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, gözaltı süresi bitene kadar şehre kayyum atanmamış olursa Kars Belediye Başkanlığı görevinden istifa edeceğini açıkladı.
GÜNDEM 30.09.2020, 21:02
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014 yılı ekim ayındaki Kobane eylemlerine yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 25 Eylül Cuma günü gözaltına alınan ve dün gözaltı süreleri 4 gün daha uzatılan HDP'li siyasetçilerin, Ankara TEM'deki sorgusu sürüyor.
Gözaltında zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından yeniden Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “İster tutuklayın, ister serbest bırakın, gözaltı sürem bitene kadar kayyım atanmamış olursa Belediye Başkanlığı görevimden istifa edeceğim. Kars, kendisini yönetecek liyakattadır” dedi.
Gözaltında zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından yeniden Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “İster tutuklayın, ister serbest bırakın, gözaltı sürem bitene kadar kayyım atanmamış olursa Belediye Başkanlığı görevimden istifa edeceğim. Kars, kendisini yönetecek liyakattadır” dedi.
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