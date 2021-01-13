Karneler ne zaman verilecek? Yarı yıl tatili ne zaman başlıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eğitim öğretim faaliyetlerinin yıl sonuna kadar uzaktan sürdürüleceğini açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin, 31 Aralık 2020'ye kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini duyurmuştu.

Bakanlık yayınladığı genelgede bir haftalık ara tatil süresinin de eklenerek bu yıl yarı yıl tatilinin üç hafta süreceğini açıkladı.

2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 22 Ocak 2021 Cuma günü tamamlanacak. Uzaktan eğitim bu tarihe kadar devam edecek.

Karneler 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren okullarda verilecek.

* İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek.

* Ortaokul ve liselerde ise birinci döneme ait 1 yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak.

* 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır.

* İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

* İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

* Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.

* Yaz tatili 11 hafta sürecek ve 19 Haziran 2020 Cumartesi günü başlayacak.

