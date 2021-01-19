Karneler cuma günü dağıtılıyor? e-Karne ne zaman verilecek?

Koronavirüs gölgesi altında eğitim öğretim hayatlarını okul yerine evden, uzaktan eğitim ile sürdüren öğrencileri karne heyecanı sardı.

İlkokul ve ortaokul öğrencileri yarıyıl tatiline elektronik karne alarak girecekler.

Lise öğrencileri ise yarıyıl tatilinekarne almadan girecekler.

18 milyon öğrenci, 25 Ocak'tan itibaren 3 hafta sürecek yarıyıl tatiline başlayacaklar.

Peki karneler nasıl ve ne zaman verilecek?

2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 22 Ocak 2021 Cuma günü tamamlanacak. Uzaktan eğitim bu tarihe kadar devam edecek.

Karneler 22 Ocak 2021 tarihinden dijital ortamda verilecek. Karne notları, kanaat notu olarak bilinen derse katılım puanıyla belirlenecek. İlkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıflar, "iyi", "çok iyi" ve "geliştirilebilir" şeklinde, 4'üncü sınıflar ile ortaokullarda ise 100 üzerinden karne notu olacak.

* İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek.

* Ortaokul ve liselerde ise birinci döneme ait 1 yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak.

İlkokul ve ortaokul öğrencileri yarıyıl tatiline elektronik karne alarak girecek.

Lise öğrencileri ise yüz yüze sınavlar tamamlanamadığından yarıyıl tatiline ilk kez karne almadan girecekler.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat 2021 pazartesi başlayacak. 15 Şubat'ta kademeli yüz yüze eğitime başlanması planlanıyor.

* İkinci dönem ara tatili ise 12 Nisan'da başlayacak ve 16 Nisan'da sona erecek.

* Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.

* Yaz tatili 11 hafta sürecek ve 19 Haziran 2020 Cumartesi günü başlayacak.

