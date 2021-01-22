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Karneler bugün dağıtılıyor! e-Karne ile notlara nasıl bakılır?
Eğitimlerini dönem boyunca uzaktan eğitim ile sürdüren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerine de Okul VBS sistemi üzerinden ulaşacak. Peki dijital karne ile notlara nasıl bakılacak?
GÜNDEM 22.01.2021, 12:20
Pandemi koşullarında başlayan 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi, bugün öğrencilere verilecek e-karnelerin ardından sona erecek.
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yarı yıl tatili bugün başladı.
Pandemi koşullarında zorlu bir eğitim-öğretim hayatından geçen öğrenciler karnelerine Okul VBS sistemi üzerinden ulaşacak.
e Okul sistemi üzerinden dijital olarak verilecek olan karne bugün itibariyle erişime açıldı.
KARNE ALMAK İÇİN E OKUL GİRİŞ EKRANI
E-Okul VBS’ye giriş yapmak için ilk önce “e-okul.meb.gov.tr” adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor.
Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.
e-Okul ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunların arasında;
Devamsızlık sorgulama
Yazılı sonuçları
Sözlü sonuçları
Karne notları
Haftalık ders programları
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yarı yıl tatili bugün başladı.
Pandemi koşullarında zorlu bir eğitim-öğretim hayatından geçen öğrenciler karnelerine Okul VBS sistemi üzerinden ulaşacak.
e Okul sistemi üzerinden dijital olarak verilecek olan karne bugün itibariyle erişime açıldı.
KARNE ALMAK İÇİN E OKUL GİRİŞ EKRANI
E-Okul VBS’ye giriş yapmak için ilk önce “e-okul.meb.gov.tr” adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor.
Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.
e-Okul ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunların arasında;
Devamsızlık sorgulama
Yazılı sonuçları
Sözlü sonuçları
Karne notları
Haftalık ders programları
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