Karne çıkmazı! 21 maddede öğretmenlerin şaşkınlığı

Öğrenciler karne alacak mı, alamayacak mı? Öğrenciler neye göre karne alacaklar? Karnelerindeki notlar hangi ölçülere göre verilecek? 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi. Böylelikle 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak olan yarıyıl tatili 15 Şubat Pazartesi günü son bulacak. Ama karne meselesi hala muamma. Zira, konu mahkemelik. Milli Gazete yazarı Adnan Öksüz, bugünkü yazısında bu konuyu gündemine aldı ve bu alandaki tartışmaları ve soru işaretlerini kaleme aldı. Milli Gazete yazarı Adnan Öksüz’ün, “Karne çıkmazı!” başlıklı yazısı şöyle:

“Sonunda bu da oldu; ara tatile çeyrek kala karne meselesi de yargıya taşındı...Eğitim-İş Sendikası, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, uzaktan eğitimde öğrencilerin puanla değerlendirilmesine ilişkin düzenlemesinin iptali için Danıştay’da dava açtı.Sonuç ne olur? Danıştay ne karar verecek? Bekleyip göreceğiz...Düzenleme ile okula devam şöyle dursun, uzaktan eğitim sürecine imkansızlıklar nedeniyle katılamayan tüm öğrencilere not verilmesi isteniyor!Bakanlık kararıyla, ilkokullarda 4. sınıf, ortaokullar ve imam-hatip ortaokullarında şimdiye kadar yapılabilmiş olan yazılı sınavların dönem sonu puanına eklenmemesine ancak velilerin talep etmesi halinde bu yazılı sınavların da dahil edilmesi benimsendi.Bu uygulamayı izah etmek kolay değil; bugüne kadar yapılan yazılı sınavlara ülke genelinde öğrencilerin yaklaşık yüzde 30’u katılabildi. Geri kalan öğrencilerin ise bu sınavlara katılamadıklarından yazılı sınav puanları söz konusu değil.*Bu belirsizlik nasıl giderilecek? Ben de merak içindeyim; sömestr tatiline kısa süre kala yargı bu konuda ne karar verecek?

21 MADDEDE ÖĞRETMENLERİN ŞAŞKINLIĞI!Tüm bu pandemi sürecinde şekilden şekile giren öğretmenler, MEB'in karne kararı karşısında kelimenin tam manasıyla şaşkınlar!Aşağıdaki sorular, bu karar karşısında öğretmenlerin ortak soruları! Bilhassa Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okumasını arzu ederim;1. Tuşlu telefon kullanan velimizin çocuğuna hangi notu verelim?2. İmkanı olduğu halde ara sıra derse girene ne not verelim?3. Eksiksiz girip derse tam katılım gösterene ne not verelim?4. Eksiksiz girip başarı gösteremeyene ne not verelim?5. EBA çalışmalarını hiç yapmayıp derse girene ne not verelim?6. EBA çalışmalarını tam yapıp derse hiç girmeyene ne not verelim?7. Derste adı olup kendisi olmayana hangi notu verelim?8. İlk derse girip diğerinde olmayana ne not verelim?9. Derse girip bizim dersimize girmeyene hangi notu verelim?10. “Diğer derse giremeyeceğim, özür dilerim, kotam bitiyor maalesef” diyene ne not verelim?11. “Komşudan internet alıyoruz, imkanları zorladık” diyene ne not verelim?12. “Bilgisayar bozuldu, tamiri olmuyor. Yenisi de çok pahalı. Babam işten çıkartıldı” diyene hangi notu verelim?13. “Ailem Kovid-19, pozitif, o yüzden ben 2 hafta kadar babaannemlerde kalıyorum, burada internet yok!” diyene ne not verelim?14. “3 kardeş sırayla bağlanıyoruz, bazen derslere gelemiyorum!” diyene ne not verelim?15. “Mikrofonum bozuk, chat'ten yazıyorum!” diyene ne not verelim?16. “Bağlantım yavaş, ekran gelmedi henüz, bu soruyu başkası yapabilir mi?” diyene ne not verelim?17. Tam, soru sorunca, dersten düşene kaç verelim?18. “Ver şu telefonu, babanı aramam lazım!” diyen velinin çocuğu dersten düşünce ne not verelim?19. Doğru söyleyene hangi notu verelim, yalan söyleyene ne not verelim?20. Ne söylediğinden emin olmadığımıza kaç verelim?21. Bırakalım interneti, PC’si, tableti olmayan, evinde TV’si dahi olmayan çocuğa ne not verelim?*Bakan Ziya Selçuk bu sorulara ne diyecek, acaba?

TÜM ÖĞRENCİLERE 100 PUAN!Türk Eğitim-Sen diyor ki:* “Bu durumda yapılacak en adil tutum tüm öğrencilere 100 puan verilmesidir.”* “Verilecek bu 100 puanlar, tüm imkansızlıklara rağmen uzaktan eğitim sürecinde olağanüstü gayret ortaya koyan öğrencilerimizin ve tabii ki öğretmenlerimizin takdir edilmesi kıymetini taşıyacaktır.”*Bir soru da biz soralım; bu dönem hiç karne verilmese ne olur?

ELHAN-I ŞİTA!Ne kadar da güzel yakıştı sana kar, İstanbul!Beyaz bir gelinliğe büründün sonunda, İstanbul!Minicik ellerde tükenmiş umutları yeşerten,Cennetmekân Fatih Sultan’ın emaneti İstanbul!(Adnan Öksüz, 17 Ocak 2021, İstanbul)*Bu yaştan sonra tekrar şiir yazmaya başladım!Ey okur! Ne dersiniz? Olmuş mu şiir?

ALLAH AYAKLARIMIZI KAYDIRMASIN, SABİT TUTSUN!Feyzullah Gümüştekin abi aradı…Feyzullah abi, 1946, Sivas-İmranlı doğumlu. İlk ve ortaokulu memleketi İmranlı’da tamamladı. İstanbul Haydarpaşa Lisesi mezunu.Akıncılar ve Millî Gençlik Vakfı’nda (MGV) görevlerde bulundu.1969’dan itibaren Millî Nizam Partisi (MNP), Millî Selamet Partisi (MSP), Refah Partisi, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi’nde farklı kademelerde vazifeler üstlendi. Neredeyse yarım asra yaklaşan bir süredir İstanbul/Bağcılar’da ikamet etmekte. Uzun yıllardır Millî Gazete ile yakından ilgili…* “Allah ayaklarımızı kaydırmasın, sabit tutsun” dedi.* “Millî Görüş ve Millî Gazete Nuh’un Gemisi gibidir. Burada olan kurtulur” dedi.* “Millî Gazete’mizin 49. Kuruluş Yıldönümü hayırlara vesile olsun” dedi.* “Tüm ekibe selam ve muhabbetlerimi iletiyorum” dedi.Daha ne desin. Teşekkürler.*Bir not daha; Millî Gazete’nin 49. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle arayan, kutlama mesajı gönderen;* Bahattin Elçi…* Cuma Şahin…* Safiye Gül…* Abdullah Uğur...* Kemal Yönden…* Mustafa Köse…* Sefer Tokaç...* Hüseyin Kışoğlu...* Osman Bedrettin Duru…* Prof. Dr. İbrahim Sugözü…* Kadri Kaya…* Ömer Güzel…* Erol Köstek…* Veysi Dündar…* Yusuf Yalçın…* İrfan Yıldız… Ve… İsimlerini burada zikredemediğim Millî Gazete muhibbânı… Hepinize ayrı ayrı teşekkürler…

VAKA-Î CEDİDVaka-î Cedid, bana gelen kitaplardan…Osmanlı Devleti'nin 1768’den 1813 senesine kadarki olaylarının bir muhtırası şeklinde kaleme alınan, 1916 yılında kırk iki sayfa olarak İstanbul’da basılan bir eser.Kitabın yazarı Ebubekir Efendi, III. Selim, II. Mahmut, Alemdar Paşa ve Halet Efendi dönemlerinde Yeniçeri ve Hükûmet arasındaki olayları ele alıyor.Kitabı yayına hazırlayan İsmail Yiğit, aslına sadık kalarak günümüz Türkçesine kazandırdı. (Payidar Yayınları, Nişancı Mah. Abdurrahman Şerefbey Cad. No:8 Eyüpsultan – İstanbul, Telefon: 0850 304 45 29, iletisim@payidarkitap.com.tr)