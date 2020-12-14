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Karı kocanın şüpheli ölümü! İnceleme başlatıldı
Kırşehir’de meydana gelen olayda karı koca evlerinde ölü bulundu.
GÜNDEM 14.12.2020, 07:49
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Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde meydana gelen olayda karı koca evlerinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kabaklı köyünde ikamet eden Mehmet Ali (70) ve eşi Medine Şen’den (70)’ den bir süre haber alamayan yakınları, Jandarma ekiplerine haber verdi. Köye giden jandarma, Şen çiftinin hareketsiz halde yattığı görünce sağlık ekiplerine bilgi verdi. Sağlık ekibi, karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi.Mehmet Ali ve Medine Şen'in cesetleri, cumhuriyet savcısının incelenmesinin ardından otopsi için Ankara'ya gönderilmek üzere Çiçekdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Kabaklı köyünde ikamet eden Mehmet Ali (70) ve eşi Medine Şen’den (70)’ den bir süre haber alamayan yakınları, Jandarma ekiplerine haber verdi. Köye giden jandarma, Şen çiftinin hareketsiz halde yattığı görünce sağlık ekiplerine bilgi verdi. Sağlık ekibi, karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi.Mehmet Ali ve Medine Şen'in cesetleri, cumhuriyet savcısının incelenmesinin ardından otopsi için Ankara'ya gönderilmek üzere Çiçekdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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