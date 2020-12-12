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Kargoda yeni dönem: Her adresin 9 haneli numarası olacak

Kargo ve gönderilerin geri dönmesi, adresi bulamama gibi sorunların önüne geçmek için kodlu adres sistemine geçiliyor. Her adresin 9 haneli bir numarası olacak.

GÜNDEM 12.12.2020, 17:51
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Kargoda yeni dönem: Her adresin 9 haneli numarası olacak
Kargo ve gönderilerin geri dönmesi, adresi bulamama gibi sorunların önüne geçmek için kodlu adres sistemine geçiliyor. Her adresin 9 haneli bir numarası olacak.
Milliyet'in haberine göre, Türkiye açık adresten kodlu adres sistemine geçiyor. Bundan böyle adresler 9 haneli numaradan oluşacak.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Daire Başkanı Levent Yazıcı, “Vatandaşlar TC kimlik numarası ve açık adresini söylerken tedirgin oluyor. Bu projeyle 20-66-80-308 diyecek, dokuz rakam bu kadar, ‘adres kodu’ başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok” dedi.
Yazıcı, "Diyelim ki bir kargo şirketine gittiniz, adresinizi vereceksiniz, yanınızda bir vatandaş var, ‘Adresiniz nedir?’ denildiği zaman insanlar şöyle bir bakıyor yani ‘açık adresimi vereyim mi?’ diye. Tedirgin olursunuz? Açık adresi söylendiği için evini taşıyan biliyorum. Burada 20-66-80-308, dokuz rakam bu kadar, başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok." diye konuştu.
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