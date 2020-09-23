Kardeşinden gelen mesajla yanına gitti! Korkunç manzara ile karşılaştı
Antalya Korkuteli'nde kardeşinden gelen "Beni buradan al" mesajından sonra kardeşinin yanına giden abi, tüfekle kalbine ateş ederek intihar eden kardeşini buldu.
GÜNDEM 23.09.2020, 20:43
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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ağabeyi Ramazan B.'ye 'beni buradan al' diye mesaj atan Uğur B. (24), tüfekle kalbine ateş ederek intihar etti. Abi, ise gittiği yerde kanlar içinde kalan bedenle karşılaştı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Korkuteli ilçesi Söğüt Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur B., akşam saatlerinde ağabeyi Ramazan B.'ye "Arı kovanlarımızın bulunduğu yerden beni al" diye mesaj attı.
Mesajı gören Ramazan B., kardeşini arayıp cevap alamayınca hemen yola çıktı. Kardeşinin bulunduğu bölgeye giden Ramazan B., Uğur B.'yi göğsünden tüfekle vurulmuş, kanlar içinde buldu.
Kardeşini aracına bindiren Ramazan B., yakında bulunan hastaneye götürdü. Kalbine ateş ettiği belirlenen Uğur B., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Uğur B.'nin cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsinin ardından kardeşinin cenazesini teslim alan Ramazan B., gözyaşı döktü.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Korkuteli ilçesi Söğüt Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur B., akşam saatlerinde ağabeyi Ramazan B.'ye "Arı kovanlarımızın bulunduğu yerden beni al" diye mesaj attı.
Mesajı gören Ramazan B., kardeşini arayıp cevap alamayınca hemen yola çıktı. Kardeşinin bulunduğu bölgeye giden Ramazan B., Uğur B.'yi göğsünden tüfekle vurulmuş, kanlar içinde buldu.
Kardeşini aracına bindiren Ramazan B., yakında bulunan hastaneye götürdü. Kalbine ateş ettiği belirlenen Uğur B., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Uğur B.'nin cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsinin ardından kardeşinin cenazesini teslim alan Ramazan B., gözyaşı döktü.
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