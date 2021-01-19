Kardan mezarla mesaj verdiler! Adı: Esnaf, ölüm tarihi: 2020 - 2021

Türkiye’de son yıllarda yaşanan ekonomik kriz koronavirüs pandemisiyle daha da derinleşti. Tüm sektörler krizden etkilenirken binlerce esnaf da kepenk kapatmak zorunda kalıt. Açık olanlar ise biriken kira, ödenemeyen faturalarla karşı karşıya.

Esnafın yaşadığı sıkıntılar karlı bir mezarla temsil edildi.

Şırnak esnafı, ekonomik krizde yaşadıkları sıkıntıları yaptıkları kardan maketlerle tepkilerini gösterdi.

Koronavirüs salgınıyla birlikte ağırlaşan ekonomik krizden zor günler yaşayan Şırnaklı esnaflar, sıkıntılarını yaptıkları kardan maketler üzerinden yansıttı.

Kent merkezdeki bazı esnaflar, tepkilerini kardan yaptıkları mezarla gösterdi. Yapılan mezarın üzerine Adı: Esnaf, ölüm tarihi: 2020 - 2021 yazarak krize dikkat çektiler.

