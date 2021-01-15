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Karda buzda yürümenin püf noktası! Karda nasıl yürünür?

Karda yürümek ne kadar güzel bir duygu olsa da kötü sonuçlara da neden olabilmektedir. Uzmanlar karda ya da buzlu yolda düşüp sakatlanmamanın püf noktalarını sıraladı.

GÜNDEM 15.01.2021, 17:33
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Karda buzda yürümenin püf noktası! Karda nasıl yürünür?
Kar ve yağmurun şiddetli olarak etkisini gösterdiği bugünlerde ne yazık ki istenmeyen kazalar da meydana gelebilmekte. Öyle ki karlı ya da buzlu yollarda ufak bir sendeleme başımıza türlü dertler açabiliyor.
Uzmanlar sonuçları çok acı olabilecek riskleri azaltmak için buz ve karda nasıl yürünmesi gerektiği hakkında öneriler verdi.
Kar ya da buzda yürürken riski büyük ölçüde azaltacak en temel tedbirlerden biri karda kaymayı önleyici altı tırtıklı kauçuk tabanlı ayakkabı ve botların giyilmesidir. 
 Karda koşmak, ani hareketlerde bulunmak şöyle dursun yürürken küçük adımların atılması bir başka deyişle bir penguen gibi yürünmesi gerekiyor:
Zira atılan adımların emin biçimde atılması olası düşmeleri engeller
Elde yük taşınmamalıdır. 
Yürürken vücut ve dizler hafif kırılmış biçimde, hafif öne eğik durumda, eller ve ayaklar serbest yana doğru açılmış şekilde olmalıdır.
Çünkü karda yürürken denge çok önemlidir. Dengeyi sağlamaksa rahat yürümeden geçer. O nedenle asla eller cepte olmamalıdır. Düşme anında ellerin kullanılması olası büyük yaralanmaların önüne geçer. Kolların ve ellerin, düşme esnasında kullanılmaması kırık ve çıkıklara neden olabilir.  
Merdiven ve yokuşlarla ellerinizi ve kollarınızı denge olarak kullanmak gerekiyor. Yürüme esnasında ellerin boş olmaması gerekir.
Karlı ve buzlu havalarda uygun biçimde kıyafet giyilmelidir. Dar kıyafetlerden ya topuklu ayakkabılardan uzak durmalıdır. Ayakkabının tabanı, kauçuk yada lastik olmalıdır. 
Düşme anında kalmaya uğraşmayın. Bir süre bekleyin. Zira vücudunuzda düşmeye bağlı görmediğiniz ve hissetmediğiniz bir kırık, çıkık ve çatlak olabilir. Bu tip düşmeler kimi zaman hayati tehlikelere de yol açmaktadır..
İki kişi yürünmesi durumunda arada mutlaka mesafe olmalıdır. Çünkü birinin düşmesi; diğerinin de dengesinin kaybolmasına neden olabilir.
Bu tür durumlarda yavaş sakin acele etmedenli yürümek ve yanınızdakinin yürüyüşlerine ve vücut hareketlerine dikkat etmek gerekir.  
Yolların kar ve buz olması en çok yaşlılarımıza tehdit oluşturmaktadır. Karlı havalarda yaşlı kesimin mümkün olduğunca dışarı çıkmamasında yarar vardır. Kemik erimesi gibi rahatsızlıkların yaşlılarda daha çok görülmesi bu krizi daha da derinleştiriyor.  
* Okul, iş, alışveriş merkezi gibi varış noktalarınıza geldiğinizde, binaya girerken yerlerin kayması olası olduğundan dikkat edilmelidir.
* Zorunlu olmadıkça yokuş aşağı ve yokuş yukarı yürümemelidir.
* Üst geçit yada merdiven kullanacaksak mutlaka korkuluklardan destek alınmalıdır.
*  Neyin altında yürüdüğünüze dikkat edin. Çünkü çatı ya da tentelerde oluşan buzların aşağıya düşme tehlikesi vardır.
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