Karantinasının ikinci gününde sokakta süt satarken yakalandı
Polisler artık karantinaya uymayan vatandaşları yakalıyor. Karabük’te, koronavirüs vakası ile temaslı olması sebebiyle evinde karantinaya alınan Hakkı A., sokakta süt satarken yakalandı.
GÜNDEM 08.11.2020, 17:09
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken bazı vatandaşlar tedbirlere ve yasaklara uymuyor. Karabük Valiliği’ne bağlı Pandemi Denetim Ekibi, korona virüs temaslısı olduğu için evinde karantinada olması gereken Hakkı A.’nın bu kuralı 2. gününde ihlal ettiğini tespit etti. Cep telefonuyla ulaşılan Hakkı A., kentte korona virüs vakalarının en çok görüldüğü 5000 Evler Mahallesi’nde otomobiliyle süt satarken yakalandı.
Gelen sağlık ekiplerine korona virüs hastası olmadığını öne süren Hakkı A., "Korona morona yok. Testim negatif çıktı. Sütleri ne yapacağız? Arabada sütler var" dedi. Sağlık ekiplerine ısrarlı bir şekilde hasta olmadığını tekrarlayan Hakkı A.’ya 3 bin 500 TL para cezası kesildi. Şahıs, karantinaya alınmak üzere öğrenci yurduna götürüldü.
Gelen sağlık ekiplerine korona virüs hastası olmadığını öne süren Hakkı A., "Korona morona yok. Testim negatif çıktı. Sütleri ne yapacağız? Arabada sütler var" dedi. Sağlık ekiplerine ısrarlı bir şekilde hasta olmadığını tekrarlayan Hakkı A.’ya 3 bin 500 TL para cezası kesildi. Şahıs, karantinaya alınmak üzere öğrenci yurduna götürüldü.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 08 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|17
|2. Fenerbahçe
|8
|17
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Başakşehir
|8
|13
|5. Karagümrük
|8
|12
|6. Kasımpaşa
|8
|12
|7. Rizespor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Malatyaspor
|8
|11
|10. Hatayspor
|6
|11
|11. Beşiktaş
|7
|10
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Sivasspor
|6
|8
|16. Erzurumspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|7
|5
|20. Denizlispor
|7
|5
|21. Ankaragücü
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Samsunspor
|9
|16
|4. Adana Demirspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|9
|15
|6. Altınordu
|8
|14
|7. Giresunspor
|8
|14
|8. Akhisar Bld.Spor
|9
|13
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Adanaspor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|8
|5
|16. Ankaraspor
|8
|5
|17. Boluspor
|9
|4
|18. Eskişehirspor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|8
|17
|2. Southampton
|8
|16
|3. Liverpool
|7
|16
|4. Chelsea
|8
|15
|5. Leicester City
|7
|15
|6. Everton
|8
|13
|7. Crystal Palace
|8
|13
|8. Wolverhampton
|7
|13
|9. Aston Villa
|6
|12
|10. Arsenal
|7
|12
|11. West Ham
|8
|11
|12. Man City
|6
|11
|13. Newcastle
|8
|11
|14. M. United
|7
|10
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|9
|18
|2. Atletico Madrid
|7
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Real Madrid
|7
|16
|5. Granada
|7
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Real Betis
|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Getafe
|8
|11
|10. Elche
|7
|11
|11. Sevilla
|7
|10
|12. Osasuna
|8
|10
|13. Athletic Bilbao
|7
|9
|14. Eibar
|9
|9
|15. Valencia
|8
|8
|16. Deportivo Alaves
|8
|8
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Huesca
|9
|6
|19. Levante
|7
|5
|20. Real Valladolid
|8
|3
Sayfalar Tümü