Karantinasının ikinci gününde sokakta süt satarken yakalandı

Türkiye koronavirüsle mücadele ederken bazı vatandaşlar tedbirlere ve yasaklara uymuyor. Karabük Valiliği’ne bağlı Pandemi Denetim Ekibi, korona virüs temaslısı olduğu için evinde karantinada olması gereken Hakkı A.’nın bu kuralı 2. gününde ihlal ettiğini tespit etti. Cep telefonuyla ulaşılan Hakkı A., kentte korona virüs vakalarının en çok görüldüğü 5000 Evler Mahallesi’nde otomobiliyle süt satarken yakalandı.



Gelen sağlık ekiplerine korona virüs hastası olmadığını öne süren Hakkı A., "Korona morona yok. Testim negatif çıktı. Sütleri ne yapacağız? Arabada sütler var" dedi. Sağlık ekiplerine ısrarlı bir şekilde hasta olmadığını tekrarlayan Hakkı A.’ya 3 bin 500 TL para cezası kesildi. Şahıs, karantinaya alınmak üzere öğrenci yurduna götürüldü.

