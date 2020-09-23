Karantinadayken köyden kaçan şahıs jandarmaya yakalandı
Artvin’in Arhavi ilçesinde karantina altındaki köyünden ilçeye kaçan şahıs, köy servisleri durağında jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
GÜNDEM 23.09.2020, 11:07
Edinilen bilgiye göre, Arhavi İlçe Jandarma Komutanlığına bir şahsın karantina kurallarını ihlal ettiği ihbar edildi. 85 yaşındaki şahsın Yukarı Şahinler Köyü Dereiçi mahallesinden kaçarak ilçeye indiği ihbarı üzerine janadrma ekipleri harekete geçti. Köy servislerinin kalktığı servis durağında yakalanan şahıs, sağlık ekiplerince gerekli kontrolleri yapılarak yeniden evinde karantinaya alındı.
Karantina kurallarını ihlal etmekten dolayı şahsa kolluk kuvvetleri tarafından 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.
Arhavi Kaymakamlığı Pandemi Kurulu kararıyla 16 Eylül itibariyle ilçeye bağlı Yukarı Şahinler Köyü Dereiçi mahallesinde 14 günlük karantina kararı uygulanmaya başlamıştı.
Karantina kurallarını ihlal etmekten dolayı şahsa kolluk kuvvetleri tarafından 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.
Arhavi Kaymakamlığı Pandemi Kurulu kararıyla 16 Eylül itibariyle ilçeye bağlı Yukarı Şahinler Köyü Dereiçi mahallesinde 14 günlük karantina kararı uygulanmaya başlamıştı.
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